根據實價登錄最新揭露，台北市內湖區成交店面交易，位成功路四段、捷運內湖站旁，總面積41.26坪，在今年2月以總價高達1億900萬元成交，總價創一年來次高，至於單價則高達264.2萬元，創下實價登錄有史以來第3高。

根據全國不動產企研室調查，此筆交易為《翠湖大樓》1樓店面，位成功路四段55號，目前經營為《寶島眼鏡》，該店面位內湖湖光市場商圈，緊鄰捷運內湖站、CITYLINK 內湖店，是內湖最精華熱鬧的生活圈，也是內湖店面最高價地段，向來少有釋出，每坪單價行情250~300萬元。

全國不動產內湖捷運店店長洪瑞喜分析，該筆店面過去開價1.2~1.3億元求售，現在以1.09億元成交，單價高達264.2萬元，屬合理行情價範圍。而捷運內湖站、湖光市場商圈店面月租金行情為每坪5000元，換算投資報酬率都有超過2%，該商圈在CITYLINK 內湖店進駐後持續帶動消費與市場繁榮，少有店面空置。

全國不動產總經理藍怡婷表示，實價登錄歷年交易單價前3名皆位在該商圈，冠亞軍皆為湖光市場7坪左右小店面，因此分別創下279.7、275.6萬元高價，此次最新實價交易為成功路四段41.26坪店面，湖光市場商圈除了擁有百貨、傳統市場、多所學校以及捷運站利多，還鄰近美國在台協會AIT，是內湖店面市場最高價地段。

至於近一年總價最高交易，為東湖路120號《永泰金城》1樓店面，面積112.69坪，在去年9月以1億1800萬元成交，總價表現雖然不錯，但觀察實價登錄歷次移轉明細發現，前一手屋主在103年2月以1億3500萬元成本買進，持有5年多賠售1700萬元，虧損不小。

洪瑞喜分析，該筆店面前屋主在103年房市高點交易，每坪單價達119.8萬元，去年9月以104.7萬元轉手，雖賠售1700萬元，但仍屬合理下修範圍。觀察該店面地段，位東湖最熱鬧的東湖路，旁鄰肯德基、全聯福利中心，周邊店面月租金行情3500~4000元，投資報酬率有3%，以在地與汐止消費人口為主要客群，因此店面每坪仍站穩百萬身價。

▲內湖億級店面最新實價交易。/圖業者提供

(中時電子報)