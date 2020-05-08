半導體零耗件及設備廠商瑞耘(6532)2020年第一季獲利創下歷年同期新高，稅後淨利2965萬元，年增逾六成，每股稅後盈餘（EPS）0.94元。在晶圓廠的半導體先進製程供不應求下，對第二季展望仍樂觀。

瑞耘2020年第一季營收1.38億元，年增29.04%，為單季歷史新高，稅後淨利0.30億元，每股稅後盈餘0.94元，分別較去年同期增加61.88%、62.07%，皆為同期新高。公司表示，第一季業外受到新台幣兌美元匯率升值影響，單季匯兌損失14萬元，如排除業外損失，營業利益0.37億元亦為歷史單季新高表現。

瑞耘第一季的產品組合相較去年同期優化，尤其7奈米以下先進製程用的半導體零耗件占比明顯提高下，第一季毛利率較去年同期增加5個百分點達38%，已與2018年全年的38%高點相當，預期先進製程零耗件占比將持續提高。

整體而言，第一季雖有新冠肺炎疫情影響，惟7奈米以下先進製程用半導體零耗件接單狀況穩定，產能利用率維持在高檔，預計第二季半導體零耗件業務相較第一季仍可望保持成長，設備業務第二季亦可望持續裝機入帳。

瑞耘進一步表示，相較去年同期，公司7奈米以下先進製程用的半導體零耗件占比明顯提高，並帶動平均出貨價上漲，除反應在第一季營收創新高表現，亦推升毛利率上揚；從成長性來看，7奈米用的半導體零耗件最高，訂單能見度也最明朗，且公司在5奈米半導體零耗件產品的佈局已形成熟，預期今年7奈米以下先進製程半導體零耗件占比應可望逐季提高。

展望第二季，公司持樂觀審慎看法，隨著晶圓廠的半導體先進製程供不應求，瑞耘第二季半導體主要製程所用零耗件，相較第一季保持成長應可期，先進製程半導體零耗件占比可望再提高，另外，設備業務後續的裝機入帳時間，依目前中國大陸新冠肺炎疫情已見逐步控制下，第二季會再有晶圓旋乾機設備入帳。

(時報資訊)