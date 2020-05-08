大陸外交部記者會上有西方媒體提出《環球時報》總編胡錫進的觀點稱，中國大陸應該迅速擴大核彈頭數量，大陸外交部發言人華春瑩回應表示，有關胡總編的觀點應該去問他，可以提出申請去跟胡錫進老總好好交流，聽聽他對當前國際問題的觀點。至次中方的核武政策非常明確，那些大國有優先的責任和義務來消減戰略核武器。

北京的外交部例行記者會上，路透的記者提問稱，環球時報總編輯胡錫進說，中國需要在較短時間裡將核彈頭數量擴大到千枚的水準，包括至少要有100枚東風41戰略導彈。另外美國總統川普跟俄羅斯總統普丁通話時再次提出，中國應該加入美俄的軍控協議，請問發言人對此有何評論？

《環球時報》報導稱，發言人華春瑩在回應中表示，「你提到胡總編的一些觀點，我覺得你要問的話應該去問他，因為在中國也有言論自由。」她說，「其實你可以向《環球時報》提出申請，去跟胡錫進老總好好地交流，正好也聽聽他對當前一些國際問題的觀點。」

關於在軍控領域的問題，華春瑩指出，中方的政策也是非常明確和一貫的。「我們認為在核武方面，那些大國應該負有優先的責任和義務來消減戰略核武器。中方一直是奉行不首先使用核武器這樣的政策，我們的有關政策是非常有限度、有節制的，也是非常負責任的。」

(中時電子報)