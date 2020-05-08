鼎炫-KY(8499)受惠應用於NB及平板電腦的EMI材料事業，因客戶需求持續增加，且衡器事業外銷ODM遞延訂單出貨，帶動4月合併營收1.84億元，月增30.84％，年增30.01％；累計前4月合併營收為5.33億元，已經追上去年同期，僅年減1.03％。

DIGITIMES Reserch最新統計，全球平板電腦首季受疫情影響訂單出貨遞延，加上遠距上班與教學需求提升，預估第2季全球平板電腦出貨量將大幅季增45.5％，達近3,600萬台，年增9.9％。鼎炫-KY指出，為因應目前EMI材料客戶訂單需求，集團亦已積極提升重慶川揚廠、昆山隆揚廠材料產能稼動率，提升模切加工自動化生產與自動化倉儲物流效率。

第2季EMI材料事業主要客戶需求依舊強烈，另外，5G趨勢有助於帶動電磁屏蔽、複合材料及散熱等產品規格提升，帶動相關材料的拉貨。衡器事業除需要持續觀察歐美受疫情影響外，大陸政府對食安重視，有助帶動農改超商機發酵。

(時報資訊)