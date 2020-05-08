敦泰(3545)今(8)日最新召開重大訊息，除宣布董事會決議進行現金減資3成外，也加碼宣布，將與神盾(6462)結盟，合作開發觸控、驅動以及指紋辨識三合一產品，力拚率先將螢幕下指紋辨識技術實現於顯示面板模組內。

敦泰本次董事除通過減資3成外，亦完成第7屆董事改選案的提名作業，其中本次提名名單包含台積電(2330)前研發技術長胡正明、神盾財務長張家麒、台灣航空貨運公司董事長許旭輝，及盟立(2464)監察人徐章，敦泰盼藉由延攬更廣泛的董事陣容，提升敦泰的公司治理與長期競爭力，此次，透過提名神盾財務長張家麒，開啟敦泰、神盾結盟的重要一步，雙方合作開發整合觸控、驅動、指紋辨識的三合一產品。

敦泰指出，以去年而言，採用IDC(觸控、驅動二合一整合晶片)的內嵌式觸控面板智慧型手機，出貨量高達5.7億支，今年預估將一舉突破6.5億支，顯示高整合度的產品潛在市場可觀。而敦泰為IDC的發明者，神盾為指紋辨識晶片的領頭羊，因此強強聯手的組合，將可望率先完成三合一產品的開發，將屏下指紋技術實現於顯示面板模組中，滿足客戶需求。

神盾目前主要客戶為韓國三星，去年佔比整體出貨逾90%，自去年下半年起也積極打入大陸品牌智慧型手機大廠，目前已經確定出貨兩家大陸品牌廠，其中包括大陸手機一哥華為，預計下半年還會加入第三家，故本次敦泰與神盾的結盟，雙方可發揮各自技術、客戶優勢，力拼綜效，另外，也可強化雙方在產業的競爭力。

敦泰4月營收9.43億元，月減加18.09%，年增加22.45%，累計前4月營收38.53億元，年增加59.85%。

敦泰第一季營收29.1億元、年增加77%，主要受惠於IDC產品在產能到位下，出貨優預期，單季營收寫下兩年半新高，敦泰也將在下周召開法人說明會，法人則看好，敦泰首季有機會在高毛利率新品加入下，挑戰連三季獲利的表現。

神盾第一季財報表現不俗，單季營收16.58億元，營業毛利7.67億元，毛利率46.28%，營業淨利2.71億元，營益率16.37%，稅前盈餘3億元，單季淨利2.33億元，淨利歸屬母公司業主2.34億元，年增率75.46%，每股獲利3.39元。

(時報資訊)