有慈善團體在大熱天送來10顆西瓜，為屏基醫護人員消暑、同時打氣。（林和生攝）

面對新冠肺炎疫情，全台醫護站上第一線捍衛民眾健康，龐大工作量與心理壓力，外界全看在眼裡，屏東基督教醫院數月來便接受近百企業及個人捐贈補給品，還有默默送來飲料就悄悄離開的無名氏，為的是替全院醫生與護理師加油打氣，讓人直呼暖心。

屏基護理部主任陳寶玲表示，今年年初疫情爆發，院內便進入警戒狀態，進行防疫流程建置，除了投入大批人力輪班，也啟動分艙分流，雖然所有人皆繃緊神經，但大夥仍義不容辭，配合排班、採檢等防疫工作。

正當所有人專注投入防疫同時，突然開始有企業或店家自發性送來補給品，種類多元，包括口罩、護手霜、行動電源等物資，還有餅乾、披薩、雞腿堡、冷凍鯧魚等食物補給，更常有民眾看到大熱天穿著防護衣的急診醫護人員，就直接送來冰涼飲料，堅持不具名就離開，讓急診人員好感動。

陳寶玲印象深刻地說，一名小學生用存了許久的零用錢買來飲料，並寫了張卡片，說要為醫護人員加油打氣；還有業者送來1600份冷凍鯧魚要為院內員工補身，考量有茹素人員，院方更加碼買來絲瓜，讓所有人都能受惠。

護理師林慧萍坦言，在防疫第一線心情當然很緊張，但看到那麼多人為他們加油，讓在臨床工作上更有力量，也更有愛的往前邁進。

8日一早有慈善團體送來10顆大西瓜，贈送者許志強說，知道防疫工作辛苦，且在南部豔陽天，特地送來西瓜為大夥消暑。屏基行政副院長許榮文說，每次送來的補給品數量不一定，如何妥善分配就成了難題，除了感謝外界關心，也歡喜接受這「甜蜜任務」。

(中時 )