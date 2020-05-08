司改會動員到立法院陳情抗爭，要求陪審制與參審制併行，女法官協會8日發表聲明，除了對司法院捍衛審判獨立及支持法官的立場，敬表肯定外，也力挺司法院的參審制，反對與陪審制併行。

協會指出，司法院及行政院共同推動之國民參審制度，是根據司法改革國是會議表決結果，並透過制度試行及民意調查等實證研究累積而成，而「國民參與審判之模擬法庭活動」實際參與民眾高達94.9％予以肯認。

也因此女法官協會對於司法院推動之國民參審制度敬表支持，且如採行陪審制，陪審員僅能就犯罪事實是否成立為表決，並無量刑權限，顯無法展現國人對量刑之民意，無助司法公信力之提升。

協會表示，採用參審、陪審兩制併行之主張，將立即造成因制度不同而有違平等原則，並有衝擊刑事審判公平性等疑慮。以司法院規劃之國民參審制度，已有多年試行並經評估成效良好，透過各界參與、檢視，應可避免國民過度負擔及司法資源浪費，確有相當可行性。

(中時 )