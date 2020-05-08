空軍清泉基地一架IDF(經國號)戰機下午執行例行訓練任務，於3點15分左右降落清泉崗基地時突然發生煞爆意外，造成機輪爆胎，現場冒出白煙，幸好飛官處置得宜，人機均安。

據了解，清泉崗基地一架編號1604的IDF型戰機，下午3點執行例行性訓練返場時，發生主輪煞爆，冒出陣陣濃煙，機場立刻進行關場，消防車也前往待命，幸好飛行員即時依程序處置停於跑道，人機均安。

(中時電子報)