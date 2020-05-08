獨》清泉崗基地IDF戰機落地爆胎 人機均安 16:172020/05/08 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清泉崗基地1架IDF戰機落地時主輪爆胎人機均安。(示意圖/中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍清泉基地一架IDF(經國號)戰機下午執行例行訓練任務，於3點15分左右降落清泉崗基地時突然發生煞爆意外，造成機輪爆胎，現場冒出白煙，幸好飛官處置得宜，人機均安。 據了解，清泉崗基地一架編號1604的IDF型戰機，下午3點執行例行性訓練返場時，發生主輪煞爆，冒出陣陣濃煙，機場立刻進行關場，消防車也前往待命，幸好飛行員即時依程序處置停於跑道，人機均安。 (中時電子報) #均安 #清泉崗基地 #IDF #戰機 #人機 也許您會感興趣 推薦閱讀 駿凱鋼管矯直機 整直精確 04:102020/05/04 產業．科技 口罩機慘到僅日賣24組 王世堅嗆柯：扭蛋機都賣得比你多！ 16:002020/05/05 生活 日本防衛省草擬UFO應對準則 21:412020/05/05 軍事 王世堅酸柯 扭蛋機都賣比你多 01:062020/05/06 台北基宜花 桃園娃娃機投幣箱大盜 警逮捕2嫌 16:592020/05/06 社會 首架F／A-18E戰機 加入藍天使小組 23:392020/05/06 軍事 美空軍亮劍 駝鹿漫步秀戰機 04:102020/05/07 焦點新聞 華為5G成利劍 恐重傷英美軍事合作 17:292020/05/07 軍事 工具機口罩設備國家隊完成不可能任務 今日播放紀錄片「創罩奇蹟」 21:432020/05/07 財經 許文憲：工具機H1估衰退15％-20％ 04:102020/05/08 產業．科技 社會熱門新聞 破天荒！檢調首度查獲大陸台辦資助國民黨及韓國瑜選舉 起訴7人通緝1人 - 社會 惡房客欠租走人驚見「垃圾山」 百萬裝潢成廢墟 - 社會 按摩女嘿咻一半快升天 門突打開急拔劍 - 社會 紀德艦四腳獸事件真相曝光 竟是輪機官酒後性侵女士官 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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