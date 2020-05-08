由加拿大能源巨擘Northland Power Inc.、新加坡玉山能源 (Yushan Energy)及日本三井物產(Mitsui &Co.)合資成立的海龍離岸風電計畫正式委託環球測繪，針對風機預定設置位址進行細部地質鑽探，預計6月中旬至10月間完成50至60個孔位的鑽探任務，這將是台灣今年規模最大離岸風場地質鑽探工作，8日舉行簽署儀式。

海龍表示，總部設於新北市板橋區的環球測繪股份有限公司，雖是一家小公司卻包辦台灣離岸風電開發高達九成的海洋物理探測及海床地質探勘工作。環球測繪成立於2011年，是由董事長黃新志一手創辦的環島工程與合作多年專精地球物理調查的英國EGS公司及台灣地球物理調查公司銓日儀合資成立。

黃新志說，當國際風電開發商願意深入本土找尋合作夥伴，再加上一間願意不斷精進成長的在地專業廠商，自然能發揮「一加一大於二」的效果。海龍與環測這些年的合作與相互扶持成長的經歷，正是台灣發展綠能及本土相關產業升級時所需要的重要啟示。

(工商 )