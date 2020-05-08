財政部今（8）日公布我國4月進出口統計。我國4月出口值為252.4億美元，年減1.3％（按新台幣計算減3.3％）；累計1至4月出口1,039.2億美元，較去年同期增2.4％（按新台幣計算持平）。

我國4月進口值為229.7億美元、年增0.5％（按新台幣計算減1.6％）；累計1至4月進口921.4億美元，較去年同期增2.7％（按新台幣計算增0.3％）。

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