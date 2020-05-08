4月進出口統計公布 出口值年減1.3％ 16:192020/05/08 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 出口示意圖。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今（8）日公布我國4月進出口統計。我國4月出口值為252.4億美元，年減1.3％（按新台幣計算減3.3％）；累計1至4月出口1,039.2億美元，較去年同期增2.4％（按新台幣計算持平）。 我國4月進口值為229.7億美元、年增0.5％（按新台幣計算減1.6％）；累計1至4月進口921.4億美元，較去年同期增2.7％（按新台幣計算增0.3％）。 (工商 ) #新台幣 #計算 #我國 #進出口 #進口 也許您會感興趣 推薦閱讀 《匯市》關注歐洲解封指標 新台幣匯價守住「2」字頭 10:002020/05/04 財經 《金融》台幣守「2」字頭 外資轉賣添壓 16:142020/05/04 財經 母親節小米手機／掃地機器人降價 寵愛媽媽趁現在 16:212020/05/04 科技 股匯連假後補跌 新台幣盤中重挫1.73角 16:412020/05/04 財經 《匯市》美元走貶、台北股匯雙漲 新台幣升破29.8元 10:002020/05/05 財經 股匯雙漲 新台幣小升0.2分 16:122020/05/05 財經 4月外陸資淨匯出127億 驚險保住2千億大關 17:082020/05/05 財經 台幣疫枝獨秀 今年來亞幣第二強 04:102020/05/06 財經要聞 股匯不同調 新台幣續貶、一度觸及30元整數 16:502020/05/07 財經 權利金、費用 應計入完稅價格 04:102020/05/08 金融．稅務 財經熱門新聞 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 驚！美國負利率快了 專家2字曝下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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