由Eskyfun遊戲平台代理發行的橫向異世界冒險手遊《冒險聯盟》，找來知名女星任容萱代言，為提供更好的遊玩品質，今（8）日宣布遊戲將於本月20日正式在雙平台上線，而事前登錄活動現正進行中，目前已吸引超過30萬玩家參加，官方也同步帶來經驗副本、裝備介紹，助玩家輕鬆打造極品神裝，享受等級飆升的尊貴特權。

此外，「百萬招募實況王」活動熱力招募中，已有眾多人氣實況主「蝴蝶兒」、「聶小倩」、「K7凱琪」等陸續參賽，現在加入除了得到豐厚獎勵之外，還有機會抱回百萬獎金！

「經驗魔窟」介面（圖／智冠 提供）

經驗魔窟 助玩家等級迅速飆升

玩家只能通過交易或完成任務獲得裝備，累積經驗還可以免費升級為VIP，獨享更多專屬特權與升級獎勵。因此經驗累積與極品裝備取得途徑就顯得十分重要，讓玩家輕鬆打造稱心如意的強力神裝！

挑戰副本「經驗魔窟」（圖／智冠 提供）

玩家通過經驗副本「經驗魔窟」且擊殺「魔窟守衛」，除了可以獲得大量經驗之外，玩家擊殺數完成指定條件還可得到更高評分與經驗。而玩家達到一定等級將自動解鎖不同難度的副本，層級越高，經驗獎勵越豐富！且通關該層級副本之後，也可以選擇消耗彩貝領取雙倍的通關經驗，助玩家等級迅速飆升！

裝備強化（圖／智冠 提供）

裝備強化升級 佛心無損繼承

遊戲內裝備分為0－10轉，隨著玩家等級提升即可解鎖不同階級的裝備，如達到47等級還可開啟裝備強化功能，而玩家也可透過回收裝備、礦戰挖礦等方式獲得強化石，藉此強化裝備，打造最強神裝！除此之外，每件裝備的強化等級皆可直接繼承，絲毫不浪費玩家的苦心耕耘。

裝備升星（圖／智冠 提供）

裝備升星魔改 一蹴而就

橙色以上的裝備即可消耗升星石、同職業橙色裝備進行升星，當裝備達2星時，還能增加一項附加屬性，而每個部位的橙色裝備也可進行合成，提升裝備等級與屬性數值。

裝備魔改（圖／智冠 提供）

此外，玩家可通過「裝備魔改」來增加首碼屬性，當魔改裝備達到指定件數，還可獲得對應的魔改套裝。而魔改裝備需要橙色裝備、魔改材料方能進行，魔改材料則可透過新服競技、瑪雅神殿、挑戰領主、拍賣行等途徑取得。

裝備洗煉（圖／智冠 提供）

洗煉升級 打造極品神裝

裝備洗煉可以增加大量的裝備屬性，打造極品神裝。每個裝備的極品屬性也不同，洗煉石需要勾選對應洗煉屬性，並根據轉職級別要求裝備星級。0轉裝備需達到5星才可洗煉。而洗煉所需洗煉石可通過特惠活動等獲得，輕鬆打造極品神裝。

《冒險聯盟》經驗裝備副本不僅擁有豐富資源，養成進階方式也很簡易上手，屬性集成裝備升星，輕鬆打造極品裝備。此外，「百萬招募實況王」熱力招募中，多位實況主「蝴蝶兒」、「聶小倩」、「K7凱琪」等紛紛參戰，趕緊加入活動就可以帶走豐厚獎勵，還有機會搶奪百萬獎金！感興趣玩家請關注官方粉絲專頁。

實況主「蝴蝶兒」（圖／智冠 提供）

實況主「K7凱琪」（圖／智冠 提供）

實況主「聶小倩」（圖／智冠 提供）

(科技)