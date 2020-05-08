Coach在79年前的成立之初，就以敢於革新、堅持品質而贏得聲譽，在成長的歷史中，Coach始終實踐著品牌價值觀：堅持、信心、勇氣、愛。而身為大陸CBA運動員的林書豪，也擁有與Coach相同的價值觀，他不但是一位卓越而堅韌的球員，從不會向挑戰低頭，更在廣泛的領域積極追求夢想。

從各項慈善捐款到成立基金會，林書豪不遺餘力地站在公益慈善的最前線，向年輕人和社會各界傳遞正能量的同時，更展現了人生的無限可能。本次與Coach的合作，是林書豪與時尚品牌的首度合作，不僅呈現出他嶄新的自我風格，更展示了他解碼時尚與活力兩個層面的卓越氣質，賦予了都會感前所未有的充沛能量。

Coach執行創意總監Stuart Vevers這樣評價，「我很高興林書豪能夠加入Coach這個大家庭，我不僅欣賞他自信愉快的個人風格，並且也十分敬佩他對於職業生涯所投入的信念。他的積極精神，鼓舞和啟發著新一代年輕人去實現自己的理想，我非常期待未來更多的合作！」

林書豪穿起Coach服飾看來相當帥氣有型。(Coach提供)

「我很高興成為Coach家族的新成員。 」林書豪說，「與Coach合作很多方面都讓我感到很興奮，Coach作為一個時尚品牌，不僅與我個人追求的時尚風格十分契合， 更重要的是它注重真實的表達自我、心懷希望並給予回饋。」

在此次代言人宣傳影片中，林書豪承接Coach一貫的追夢精神，身著品牌極具代表性的男士系列，以「追夢者」的形象出鏡，用堅定的信念引領著所有心懷夢想的人，敢於走向未來，樂於迎接挑戰。正如林書豪在影片中所說：「不要猶豫，踏上這旅程！相信我，沒有實現不了的夢，愛與勇氣，你我同在。」

(中時 )