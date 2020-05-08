Twins成員鍾欣潼（阿嬌）2018年閃嫁「醫界王陽明」賴弘國，沒想到婚姻僅維持14個月就觸礁，女方認了兩人已簽分居協議，希望能給彼此冷靜期，引起外界譁然。

阿嬌外型甜美、五官標緻，出道以來桃花不斷，曾和權寧一、吳克群、陳冠希、余文樂等人擦出愛火，尤其和陳冠希的艷照流出，不只重創她的玉女形象，連帶影響演藝事業，可說是傷她最深的一段感情。

阿嬌3年前曾在大陸節目《吃光全宇宙》鬆口愛情觀，她表示以前很容易相信別人，真心的朋友很難找到，家人也常常提醒「一個人你要小心點」，一想到感情始終不順，她不禁流下眼淚，讓所有人都相當心疼不捨。

隔年阿嬌在37歲的農曆生日當天，她在微博上宣布了自己被男友賴弘國求婚的消息，同年5月在美國洛杉磯舉行婚禮，令外界又驚又喜；她曾表示賴弘國集結孩子氣和男子氣於一身，不只很寶貝她，也是第一個說出「我要照顧你，也要照顧你的家人」的男人，讓阿嬌心裡認定賴弘國就是對的人，去年年底還為對方砸下2千萬投資醫美診所，沒想到才隔了短短4個多月，婚姻就亮紅燈，令人感到唏噓。

(中時電子報)