校園版「蔦屋」在這裡！台中家商歡慶創校58周年，特別打造「悅讀方舟」共讀站，8日舉行揭牌啟用儀式。全新的圖書館採用人性化設計、增加討論區與吧檯式閱讀環境，盼營造校內與社區共讀環境，足可媲美「誠品」。

台中家商「社區共讀站－悅讀方舟」在校長林怡慧、家長會長王岐城及校友會會長林玉燕等人見證下正式啟用，所有陳設翻轉舊有的圖書館思維，利用燈光與視覺透視妝點出閱讀氛圍，讓圖書館更具人性。

校方指出，為讓閱讀站能陪伴學生愉悅的度過閒暇時間，特別增設多元討論區、吧檯閱讀友善空間，並以城市速寫、文創產品點綴成工業櫥櫃。圖書館主任李聖恩說，閱讀站的名稱開放全校師生票選，最後以「悅讀方舟」脫穎而出，票選第二名的「悅來閱享你」則成為閱讀沙發區的暱稱，盼貼近師生。

林怡慧表示，去年因榮獲教育部師鐸獎，有機會到芬蘭考察，更參訪了北歐最美的「赫爾辛基頌歌中央圖書館」，返台後以此為規畫方向，與師生討論後，希望打造一座不只是借書閱書的圖書空間，盼讓「悅讀方舟」成為新課綱自主學習的最佳場域。

(中時 )