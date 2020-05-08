陳姓女子租在東區崇信街一棟民宅內，7日下午3時許發現晾在屋內的2件內衣遭竊，報警後將嫌犯偷竊過程影像上傳網路，網友戲稱「瘋狂假面」出沒，警方8日上午11時許找到作案的賴姓男子，他稱臨時起意犯案，看到陳女在網路發文後，已嚇得將內衣丟棄在戶外垃圾桶。

20多歲的陳女在東區租屋居住，平時總將清洗後的衣物晾曬在有鐵欄杆的屋內，不料這樣仍招來內衣賊覬覦。20多歲賴男7日上午10時許騎機車經過陳女住處，看見屋內有晾曬的女姓衣物，下車準備犯案。

賴男未脫下安全帽，走到陳女家門口，左顧右盼躲避監視器追蹤，兩度伸手進鐵欄杆內，偷取兩件女性內衣，隨即逃逸。

陳女7日下午3時許發現內衣失竊，當天傍晚6時決定報案，並將取得的內衣賊影像發在網路上，稱「今天偷內衣，明天呢？」直呼社會風氣太糟糕，竟然遇到噁爛的人。引來不少網友留言，戲稱東區出現「瘋狂假面」（日本漫畫人物）。

陳女的發文早被賴男看見，他驚嚇之餘，立刻將得手的內衣丟棄在某處戶外大型垃圾桶內，警方循線找上門時，他坦承臨時起意隨機犯案，警方在他的住處並找到其他被害人的內衣褲，依照竊盜罪嫌將他函送台南地檢署偵辦。

(中時 )