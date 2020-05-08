中菲行首季獲利0.97億元 年增31.8％ 16:322020/05/08 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中菲行（5609）今年首季集團營收4.53億元，年增1.3％，稅後淨利為0.97億元，年增31.8％，每股盈餘為0.77元，年增30.5％。 該集團表示，雖然受到新冠肺炎的影響，航空公司貨運受限運能航班的大幅減量，中菲行運用移動智慧物流平台，引用多式聯運、客貨包機等措施，完成客戶國際運輸物流的需求，在第一季完成優於去年同期的營收與獲利，但是展望未來，新冠肺炎疫情的挑戰仍然嚴峻，中菲行將持續努力，期望能夠有所表現。 (工商 ) #中菲行 #首季獲利 #稅後淨利 #每股盈餘 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫苗 川普掛保證年內就有 07:552020/05/04 國際 《國際經濟》緩解新冠肺炎疫情衝擊 川普：必須提供更多援助 10:512020/05/04 財經 寵物也會染新冠肺炎 學者提注意事項 13:172020/05/04 生活 《國際社會》川普：美國多達10萬人將死於新冠肺炎 12:162020/05/04 財經 台大公衛：全球新冠肺炎確診將上看460萬人 12:252020/05/04 生活 崑鼎首季稅後淨利2.05億元 EPS 3.05元 16:412020/05/04 財經 缺這種維生素 易患新冠肺炎 22:272020/05/04 生活 藥廠對抗新冠肺炎出現進展 23:102020/05/04 財經 藥廠對抗新冠肺炎 邁大步 04:102020/05/05 全球財經 中鋼構首季表現靚 EPS 0.21元 04:102020/05/06 證券．權證 財經熱門新聞 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 慘…散戶押這檔變替死鬼！專家驚爆恐套牢一輩子 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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