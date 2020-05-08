中菲行（5609）今年首季集團營收4.53億元，年增1.3％，稅後淨利為0.97億元，年增31.8％，每股盈餘為0.77元，年增30.5％。

該集團表示，雖然受到新冠肺炎的影響，航空公司貨運受限運能航班的大幅減量，中菲行運用移動智慧物流平台，引用多式聯運、客貨包機等措施，完成客戶國際運輸物流的需求，在第一季完成優於去年同期的營收與獲利，但是展望未來，新冠肺炎疫情的挑戰仍然嚴峻，中菲行將持續努力，期望能夠有所表現。

(工商 )