研華（2395）8日公布4月合併營收43.93億元，較去年同期衰退5.68％，月增7.75％。累計前4月合併營收156.65億元，略低於去年同期的169.58億元，衰退幅度為7.62％。

研華表示，以區域來看，4月營收中國地區出現強勢反彈，台灣地區表現持平，而其他市場受到各國封鎖令之影響，呈現年對年衰退情況；以事業群而言，則以工業物聯網事業群（IIoT）呈現年對年成長，而其餘事業部門多為衰退。

累計前4月營收表現，研華在台灣、韓國與東南亞市場成長相對突出；事業群表現則普遍衰退，其中，嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）與應用電腦事業群（ACG）以及工業物聯網事業群（IIoT）年對年營收下滑為個位數，而物聯雲事業群（CIoT）與智能服務事業群（SIoT）仍呈現雙位數營收下滑表現。

研華第2季因有首季部分訂單遞延效應，4月營收已較3月回溫，受惠中國大陸復甦力道最強，北美市場重啟經濟後也將回歸正軌，預估估將落在4.5～4.7億美元之間，毛利率37％～39％；營利率16.5％～18.5％；第2季營收可望維持去年同期水準，季增則有2成增幅。

(工商 )