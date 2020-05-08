新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（9日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增9例新冠肺炎確診個案，同時國內已連續26天無本土確診病例。截至目前為止，國內共累計440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，6例死亡，355人解除隔離。

◎酒店舞廳是否可恢復營業？指揮中心宣布，目前仍暫停營業之業者，經各縣市政府評估符合４項防疫及安全條件後，可開放營業；此外，指揮中心也鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，除落實個人衛生防護措施外，可多前往配合防疫措施之店家消費。

◎中華職棒今(8)日終於開放1000名觀眾入場觀賽，將成為全世界第一場開放觀眾進場的職棒比賽。對於會不會有民眾違規在場內進食，指揮官陳時中認為，開放觀眾是日後逐步開放大型活動的試金石，相信不會有人違規。

◎是否放寬非本國籍入境條件？現在台灣人返國必須先居家檢疫，非本國籍人士仍不能入境，除非有特別商務理由才行。指揮中心目前正在考量，透過解除邊境管理，強制要求國外回來人士住在防疫旅館方式管理。

◎擴大紓困方案出現許多「男舉牌、女賣玉蘭花」現象，有人懷疑有詐騙之嫌，但陳時中霸氣回應，來申請的都是有需要的人，「寧願錯發一些人、也不要漏發一個人」。

◎繼續留任衛福部長？總統蔡英文宣布行政院長蘇貞昌將繼續留任，而大家很關心防疫表現亮眼的衛福部長陳時中去留，對於自己未來能否繼續留在疫情直播，陳時中表示，去留位置是行政院長的職權。

◎據陸專家指出，大陸地區確診出院者中，有15%復陽，再度確診新冠肺炎。張上淳指出，各國對於新冠肺炎出院的標準不同，是一採陰、二採陰還是三採陰，都會影響復陽認定，而限制越嚴，相對復陽人數就會越少。目前台灣復陽確診者仍維持４人。

◎有公眾場合設置熱像儀，恐侵犯個人隱私，民眾擔心內衣褲被看光光。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，兼顧防疫與維護個人隱私，確實有些困難，但會盡量避免觸犯隱私。

(中時電子報)