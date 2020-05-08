慈濟捐贈口罩、手套給移民署。（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

移民署8日上午舉辦「母親節暨慈濟捐贈防疫物資」活動，內政部長徐國勇出席表示，感謝移民署同仁在疫情期間不辭辛勞，擔任第一線防疫工作，尤其不少移民官媽媽們身兼數職，忙著工作也要照顧小朋友，徐並代表收下由慈濟慈善團體捐贈的醫療口罩及手套，眾人在新住民二代的歌舞表演下提前歡度佳節。

在場有不少都是身為人母的移民官，現在國境事務大隊的莊佳燕表示，這次疫情來的又猛又快，站在防疫第一線說不害怕是騙人的，尤其家中又有2個幼子，深怕自己染疫傳染給家人，所以每天回家第1件事就是趕快梳洗乾淨，再用漂白水擦拭家中的每個角落，小朋友還會叮嚀媽媽疫情很嚴重，上班要注意防疫。

站在執勤第一線，莊佳燕記得疫情剛發生時，有一位長居日本的國人，入境當天送東西給朋友後，便打算透過自動查驗通關系統出境，經告知必須完成14天居家檢疫才可以出境，對方情緒難免激動，後來還偷偷摸摸，又轉至人工查驗櫃檯企圖闖關，一直在暗中觀察的莊佳燕後來當場攔下，對方才悻悻然回家。

這次慶祝活動請來6名活潑可愛的新二代，表演洗手舞及物資致贈儀式；同時贈送香皂康乃馨給現場民眾，捐贈物資的慈濟基金會副執行長劉銘達則表示，透過捐贈活動，與第一線人員接觸，提供心靈層次上的交流，大家團結一致、然後把愛擴散出去，一起往前走出疫情。

徐國勇最後則表示，，台灣目前仍4萬多名失聯移工，其中有不少人是媽媽，明天就是母親節了，在這個佳節裡一定更思念自己的小孩，移民署針對逾期停（居）留外來人口規劃了擴大自行到案專案，自4月1日起到6月30日止以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，也呼籲這些媽媽們可以儘快出面，回國與家人團聚。

(中時 )