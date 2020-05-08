測試大廠京元電（2449）受惠5G、人工智慧（AI）及CMOS影像感測器（CIS）等晶片測試需求續旺，2020年首季歸屬母公司稅後淨利仍達8.94億元，季減11.59％、年增近1.36倍，改寫同期新高、亦創歷史第4高，每股盈餘（EPS）0.73元。

京元電2020年首季合併營收70.01億元，季減2.04％、年增33.1％，創同期新高、歷史第3高。毛利率29.03％、營益率21.35％，低於去年第四季30.76％、19.51％，優於去年同期21.35％、8.71％，雙創近3年同期高點。

京元電今年營運動能持續暢旺，除了掌握5G基地台、手機晶片測試及人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等新應用的測試需求，配合去年擴增產能開出，以及CMOS影像感測器（CIS）測試需求暢旺，使公司對今年營運展望審慎樂觀。

受惠5G網通晶片需求續強，加上新冠肺炎疫情帶動伺服器、筆電、平板及醫療應用晶片需求湧現，京元電2020年4月自結合併營收續創25.84億元新高，月增3.78％、年增34.56％，改寫歷史新高。累計1～4月合併營收95.85億元，年增33.49％，續創同期新高。

法人認為，中國大陸積極布建5G網路基地台，帶動陸系客戶訂單需求顯著增加。雖然新冠肺炎影響智慧型手機需求，但5G數據機及系統單晶片（SoC）測試時間顯著增加，隨著出貨量持續增加，均持續挹注京元電營運成長動能。

投顧法人認為，雖然半導體產業雜音頻傳，但京元電受惠5優勢護體，今年獲利影響相對較小，看好第二季營收季增5～10％、與獲利同步挑戰單季新高，全年營收則看好維持雙位數成長，亦與獲利同步挑戰新高。

(時報資訊)