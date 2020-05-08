全亞洲首家數位通訊電信商Circles.Life(無框行動)進軍台灣市場市場一年，針對喜愛上網吃到飽方案的台灣市場，提出全新回饋方案，要為台灣消費者重新定義「上網吃到飽」，即日起，凡申請無框行動吃到飽方案的用戶，若當月網路使用量低於基本方案，會形同退回，享有回饋。無框行動期望藉此，強化以使用者為中心的市場策略，讓消費者「更有感」，獲享不綁約所帶來的好處，體驗到更完整的電信自由。

無框行動東亞區總裁林偉文指出，相較於其他國家，台灣消費者對價格敏感，網路需求量高，有為數眾多的消費者偏好選用吃到飽方案。然而其中很大比例的用戶，實際上並不會使用到那麼多網路流量，換言之，吃到飽方案對這些消費者而言並不是CP值最高的選擇，無框行動針對這類需求的消費者，設計出更有感、更經濟的回饋方案，打破上網吃到飽均一收費框架，如此消費者在用量、方案選擇上能更為自主，有更多彈性與空間，並可感受到實質的回饋。

無框行動台灣區商務總監黃敬杰表示，台灣消費者大部分為了享有優惠，以36個月的綁約為交換；而選擇吃到飽方案多半是因為簡單省事、較有安全感，至於是否真的消耗超額網路用量，則不一定。近期受疫情隔離影響，不論工作或休閒『宅在家』機會增加，對網路需求更大，另一方面，大環境經濟緊縮，消費支出更為審慎，無框行動作為最在乎消費者的電信，在不改變消費者習慣的情況下，提供更清楚明瞭的方案，滿足用戶需求。面對如此高度變動的環境與需求，無框行動堅持不綁約的初衷與電信自由的理念，更能突顯數位電信服務的優勢，並有助推動以服務導向、以消費者為中心的策略。

本次無框行動的全新回饋方案包括三大特色，首先，凡是新申辦或攜碼無框行動並申請吃到飽方案的用戶，若當月網路用量低於 18GB，就能獲得價值100元的7-11商品卡，得享未使用到的網路回饋；再者，無框行動提倡「終生不綁約」，用戶擁有完全自主權，滿第3個月起，用戶每個月就可享有帳單折扣，隨著加入時間的增長，回饋更多；最後，無框行動致力提供全面的數位服務，全新推出KKBOX串流音樂等加值服務，用戶在App內即可一鍵完成加值，並可按月自行調整，通話分鐘折扣最多可高達50%，提供消費者最大的彈性依照自己的需求輕鬆加值，不用擔心預估失準，付太多或不夠用。

(時報資訊)