特殊學名藥大廠法德藥(4191)抗思覺失調症藥出貨穩定成長，4月營收1,570萬元，年增1254.7％，續創歷史新高，前4月營收5,557萬元，年增538.69％。

法德藥已取得琥珀酸美托洛爾緩釋片(Metoprolol Succinate ER tablets)100mg、200mg以及25mg、50mg兩張美國FDA學名藥藥證，目前公司已經開始生產，正積極進行上市銷售前的各項準備動作，將透過美國當地大型經銷商銷售，主攻美國前三大通路，預計年中可於美國上市銷售。

法德藥專注開發高技術門檻的困難學名藥與利基學名藥，今年將是進入收成的起始年，除了(口奎)硫平緩釋片之外，美托洛爾緩釋片也即將開始貢獻營收。此外，公司循中美雙報之方式，美托洛爾緩釋片也可望取得大陸藥證首仿契機。

美托洛爾緩釋片可用於治療高血壓、心絞痛、慢性心衰竭、在心肌梗塞的急性期後、預防心肌死亡及再梗塞、心律不整、有心悸症狀之功能性心臟疾病等，適應症廣且劑型特殊、量產技術挑戰性很高，因此即使原廠專利到期超過10年，原廠藥加授權學名藥(AG)仍佔據約20％的市場份額，且美國市場年需求量仍有27億顆，銷售價值約6億美元，若加計大陸市場，中美兩地市場銷售規模合計超過新台幣200億元。由於產品具有競爭力，法德藥目標在三年內搶下美國超過20％的市場占有率，大陸市場則爭取首仿藥證契機，迅速擴大市佔率。

(時報資訊)