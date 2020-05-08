瑞基(4171)4月合併營收8089萬元，較去年同期成長191.85%；累計前4月營收2.1億元，超越去年上半年總營收，年成長84.41%。因新冠肺炎疫情全球蔓延，檢測需求強勁，除原有市場訂單穩固，新冠肺炎相關營收挹注4月營收表現。

瑞基指出，新冠肺炎相關營收較3月成長8倍，貢獻總體營收33%。4月出貨中東地區與東南亞等國家。國際組織WHO巴基斯坦分部，亦透過代理商採購15台POCKIT Central自動化核酸分析儀及15,000劑新型冠狀病毒檢測試劑，供巴基斯坦當地衛生單位擴大檢測使用。現階段台灣已完成相關臨床前測試以及臨床評估驗證，可專案製造上市；新型冠狀病毒試劑4月20日取得CE-IVD認證，目前積極進行IVD外銷許可申請；印度、韓國、馬來西亞、英國、巴拿馬代理商已積極與當地政府單位安排產品測試、緊急專案申請或醫療器材註冊等事宜；歐洲國家包含義、西、德等國亦積極洽詢中。

大陸畜產市場穩定成長，泰國代理商續下單訂購禽流感試劑；水產市場方面，近日大陸爆發十足目虹彩病疫情，瑞基與中國水產科學研究院黃海水產研究所合作，簽訂技術轉移合約開發而成的十足目虹彩病毒檢測試劑產品，目前已出貨中國蝦類養殖場業者，協助疫情監控。

(時報資訊)