雲林虎尾大成商工表彰學生孝行。（許素惠攝）

雲林縣大成商工學生許文祥（後右一）、王紹佾（後右二）、林筱玲（前右）、土庫馬光國中黃展育（後左一）、口湖國中謝秀苡（前左一）小小年紀就承擔家務家計，還要照顧生病的家人，孝行感人也令人心疼。（許素惠攝）

台灣普遍豐衣足食，卻仍有一些小小年紀的孩子被迫早熟，承擔起所有家務，照顧臥病爺奶及父母，甚至半工半讀維持家計，雲林虎尾大成商工8日頒發大孝獎，獲獎學生背後都有一本令人鼻酸的故事，當一個「小大人」成為這些孩子的日常。

全縣各國中及大成商工校內共23學生孝行獲得表彰，國中部分，東仁林坤燈、大埤蘇柏任、東勢許凱傑、褒忠陳隨升、東明沈珮庭、樟湖賴詩文、建國蕭晏竹、水林張維庭、崙背廖昭伶、虎尾蘇嘉傑、崇德曾淑喧、北港黃鈺琳、二崙廖柚袽、西螺劉維強、林內蔡謹伃等、馬光黃展育、口湖謝秀苡。大成商工許文祥、林筱玲、王紹佾、丁俊男、廖悅芳、王雅芬。

高二許文祥2月大時父母相繼杳無音訊，只剩他和阿嬤相依為命，阿嬤年事漸高，體衰多病，煮飯洗衣等所有家務全他包辦，不只要照顧阿嬤的生活起居，還到餐廳打工補貼家計，阿嬤2月前住院，他在學校、醫院及餐廳間3頭跑，從未叫苦。

家住台西鄉的林筱玲出身單親家庭，媽媽忙於獨撐家計，阿嬤眼睛看不見，她當阿嬤的眼睛及看護，照顧生活起居及陪伴看病，最難能可貴的是，雖分身照顧阿嬤及家事，卻未鬆懈學業及精進技術，目前已取得丙級證照及一張乙級技術士證照，品學兼優。

汽車科的王紹佾同時得照顧行動不便的父親，以及中風的阿嬤，一下課先回家煮晚餐， 爸爸及阿嬤打點好後，來回騎10公里腳踏車到虎尾市區打工，辛苦半工半讀，但從無怨言。

馬光國中黃展育幼年母親便離家，父親1年前病逝，剩下他照顧重病的阿嬤，雖然家境困窘，在校表現卻很出色，非但是排球校隊，且功課總是名列前茅。口湖國中謝秀苡小三父親就過世，媽媽眼睛幾乎全盲，全家靠微薄津貼生活，她和哥哥分工照顧母親及家務。

(中時 )