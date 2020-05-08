大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華，中華婦女聯合會理事長何建華等7人，去年為幫韓國瑜拉票，宴請500多名台商並向長沙市台辦與湖南省台辦索取149萬人民幣補助款，今被北檢依法起訴。國民黨表示，事實真相留待法院調查。

檢方在追查中華婦女聯合會理事長何建華賄選案中，意外查到長沙台胞投資企業協會會長林懷等人，在去年12月11日在長沙華天大酒店舉辦「湖南省台胞返鄉動員投票大會」，以每桌1600元人民幣宴請500、600名台商、台生，希望他們在今年1月11日前返台投票給韓國瑜及國民黨，另也幾乎全額補助台商、台生返台機票錢。

檢方調查到長沙市台辦、湖南省台辦計畫在這兩次分別補助50萬元、300萬元人民幣，而林懷等人已個請款29萬元、120萬元人民幣，合計149萬元人民幣。

北檢今天依違反《總統副總統選罷法》、《選罷法》起訴長沙台資協會會長林懷、副會長佟建華、台商莊垣漳、中華婦女聯合會理事長何建華、中華婦聯會副祕書長沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長蔣國君等7人。

對此，國民黨強調，此活動為大陸台商的自發性行為，國民黨一向反對任何賄選行為，更反對任何人在對岸或其他外國勢力的贊助下，進行競選行為。目前此案只是檢察官的起訴事實，事實真相仍待法院調查。

(中時 )