新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，各國央行紛紛祭出量化寬鬆、印鈔救市，而部分投資者將虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）視為避險資產，激勵比特幣價格近日回升，一度回到1萬美元大關。美國傳奇對沖基金經理Paul Tudor Jones就直言，他正在買比特幣避險。

外媒報導，著名投資人Paul Tudor Jones在最近一份研究報告指出，比特幣讓他想起了70年代的黃金，當全球渴望新的安全資產，這可能對比特幣有利。

Paul Tudor Jones表示，自己正在購買比特幣避險。他認為在美國無限QE的政策下，比特幣將成為對抗嚴重通貨膨脹的避險工具，直言利潤最大化的最佳策略是擁有跑最快的黑馬，「如果要我預測，我敢打賭它將是比特幣。」

他透露，旗下220億美元的Tudor BVI基金在比特幣期貨的資產比例可能低至個位數，這是他的保守策略。

數據顯示，比特幣價格在過去24小時內曾突破1萬美元，截至16:00，漲幅縮至5.8%，暫報9828美元。

(中時電子報)