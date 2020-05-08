雖然美國總統川普改口不再咬定大陸武漢實驗室為新冠病毒的外洩起源，但美陸關係陷入僵局仍未解，川普政府仍堅定要大陸為全世界遭大流行侵襲負責。此時，多位美國重量級議員紛紛提出相關法案，也有議員提議要將陸駐美大使館外的路名改成「李文亮廣場」，紀念疫情早期階段就提出警告的「吹哨者」陸醫師李文亮，讓他的名字永遠不被忘記。

據《美國之音》報導，共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）及薩斯（Ben Sasse）7日提出法案，要將大陸駐華盛頓大使館外的區域更名成「李文亮廣場」（Li Wenliang Plaza），並將陸使館地址改為「李文亮廣場1號」。

李文亮是最早對新冠疫情發出警訓卻遭陸地方政府訓誡的醫生之一，他後來因被病毒感染而去世。他的死訊在網上激起了極大憤怒，引發了對國政府處理疫情不利和壓制網路評論的不滿。

這並非美國議員想藉由紀念大陸異議人士展現抗陸立場。2016年時，共和黨克魯茲及眾議員梅多斯（Mark Meadows）也在兩院提出類似法案，要將陸大使館外區域更名成「劉曉波廣場」，以紀念已故諾貝爾和平獎得主劉曉波。當時參院版法案在提出1個月後就迅速痛過，但眾院版卻遲遲未被排上委員會議程；雖然兩位議員2017年捲土重來，但之後在兩院都未排上議程，無疾而終。

(中時電子報)