據韓國市調公司SNE Research發布最新報告顯示，2020年第一季，鋰電池巨頭韓國LG化學的裝機量超越日本松下與中國的寧德時代，成為全球最大的電池廠商。

A股上市的寧德時代8日股價收報人民幣144.08元，上漲0.61％，自2020年以來累計大漲34％。

界面新聞報導，SNE Research數據顯示，2020年第一季，LG化學裝機量為5.5 GWh，與2019年同期的2.5 GWh相比，大增120％。隨著裝機量增加，LG化學的全球市占率從2019年第一季的10.7％，增至2020年第一季的27.1％。

SNE Research分析，特斯拉Model 3、雷諾Zoe以及福斯電動汽車的銷售，帶動LG化學電池的裝機量強勢增長。

2020年第一季，松下的市占率為25.7％，位居第二；寧德時代以17.4％的市占率，排名第三，與2019年同期的23.4％相比，下滑6個百分點。

2019年第一季，寧德時代以23.4％的市占率，位居全球第一；松下以22.9％的市占率，位居全球第二；比亞迪市占率為15.1％，排名第三；LG化學市占率為10.7％，排名第四。

在中日韓電池巨頭競爭中，韓國電池廠商略占上風。據SNE Research統計，2020年第一季，三星SDI以6％的市占率，位居全球第四，SKI以4.5％的市占率，排名全球第七。

LG化學、三星SDI及SKI三大韓國動力電池廠商的市占率合計達37.5％，與2019年同期相比的16.4％，增加21.1個百分點。

中國遠景能源有限公司旗下AESC的市占率有所上升，從2019年同期的4.4％升至2020年第一季的5.6％，位列全球第五。比亞迪以4.9％的市占率，排在AESC之後，位列全球第六，與2019年同期的15.1％相比，大減10.2個百分點。

(工商 )