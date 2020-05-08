行政院農業委員會漁業署為降低肺炎疫情對漁業產業衝擊，已推動各項紓困措施，如對漁民新舊貸戶貸款免息一年補貼、自願性休漁獎勵、漁船主僱有外來船員補助及娛樂漁業紓困補貼等；另對受影響漁民更辦理「無一定雇主或自營作業之漁民生活補貼」及「實際從事漁業勞動之漁民生活補貼」，該2項措施受理期間均長達1個月以上，漁民朋友可分散申辦，無須急於短期湧入漁會申請。

漁業署說明，為協助漁民朋友度過難關，現正辦理「無一定雇主或自營作業之漁民生活補貼」方案，約有15萬人符合申請資格，並自本（109）年4月27日受理，迄今已逾9萬人提出申請，已達最大申請人數6成，至6月1日截止期限還有3週，尚未申請者仍有充裕時間前往申辦，且符合資格者均可申請並無名額限制。

漁業署表示為擴大照顧漁民，對未符上揭條件漁民，已再公告辦理「實際從事漁業勞動之漁民生活補貼」方案（條件詳如圖卡），符合資格者約23萬人，可於5月11日起至6月30日止，就近向所屬區漁會申請，審核通過者將發給1萬元生活補貼。

漁業署進一步說明，因漁會會員並未如農保系統已建立完整資料庫，因此申請「實際從事漁業勞動之漁民生活補貼」，漁民須填寫申請表及檢附存摺影本，方能審核及撥款。有外界建議可利用漁會信用部漁民繳納勞保費之帳戶直接撥款，因符合申請資格約23萬餘人，透過漁會投保勞保僅約11萬人，另 39家區漁會中有11家未設信用部，因此仍有多數漁民無法利用帳戶撥款，且有部分漁民多人共用勞保匯款帳戶，非申請者本人帳戶。基於以上情形，經與漁會溝通，仍採漁民申請及審核撥款一致性作業模式，以避免漁民混淆，反而造成困難。

漁業署強調，自5月11日起，各漁會開始受理申請，受理至6月30日止，期間長達1個半月，並無名額限制，漁民可錯開時間申請，避免人潮多排隊耗時。並籲請漁會加派人手受理，減少漁民辦理時間，此外，藉由漁民小組長宣導漁民分區分時分散申請，使申請作業順暢，早日完成生活補貼撥付，俾協助漁民渡過疫情難關。

(工商 )