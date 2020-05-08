農委會為爭取我國外銷花卉曝光機會，在中華職棒31年開季至今閉門比賽，因防疫有成，首度開放球迷進場觀賞的時刻，該會在新莊棒球場內野看台設置大型花卉裝飾藝術，利用國內盛產及外銷花卉繪製成臺灣棒球強力出擊的意象，希望藉這波助攻氣勢，將優質繽紛的國產花卉推進世界舞台的壘包，再次為花卉國家隊得分。

農委會表示，國產花卉千姿百態，種類繁多，翩翩飛舞的蝴蝶蘭、熱情亮麗的火鶴花、金黃耀眼的文心蘭、色彩豐富的洋桔梗、繽紛驕豔的熱帶蘭花、姿態優雅的國蘭及象徵招財的馬拉巴栗等各式花卉，深受歐、美、日等國外愛花人士喜愛，國產花卉年產值新臺幣165億元，外銷值就超過66億元。

這次受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響造成外銷受阻，?需也因消費減弱造成花卉銷路欠佳，影響花農生計。農委會近期推動花卉紓困與振興方案多管齊下，於北中南戶外廣場及臺鐵等交通站點辦理花卉展示、校園花卉教育、花店花卉組合包優惠、零售通路花卉上架、醫療院所贈花溫馨傳愛等措施，帶動國內花卉消費，花卉批發價格已逐步回穩；另外銷部分，獎勵外銷運費與外銷生產成本、協調華航包艙等措施，持續鼓勵花卉業者拓展外銷。

農委會說明，中華職棒是今年全球率先開賽的職業棒球聯盟，相關賽事與臺灣防疫實力一樣獲得國際高度關注，8日首迎球迷進場觀賞的比賽，更是世界職業球賽首例，可提振受疫情影響的低迷情緒。在這歷史一刻，農委會在新莊球場內野看台觀眾席上，以逾萬支的文心蘭、火鶴、百合、康乃馨、洋桔梗、腎藥蘭、電信蘭等花卉排列出20公尺乘4.5公尺的臺灣強棒圖案，並以「#Taiwan can help」加註，為這場史冊留名的賽事錦上添「花」，讓臺灣的花卉同樣被世界看見，幫助花卉產業再次敲出外銷全壘打。

(工商 )