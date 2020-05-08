為推動綠能及開發電力，台電8日經常務董事會通過，預定於6月中旬發行今年度第2期無擔保普通公司債152億元，其中5年期公司債32億元已取得櫃檯買賣中心綠色債券資格認可，將用於「再生能源及能源科技發展」的綠色投資計畫。

台電表示，從2017年首次發行綠色債券至今，已累計發行綠色債券計194.5億元，是國內綠色債券發行金額最大的公司，加上本次發行總量可望突破200億元。本次綠債所募資金將投入包含有鯉魚潭水庫景山水力發電、湖山水庫小水力發電、集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、全台小水力發電第一及二期、澎湖低碳島風力發電、離岸風力發電第一及二期、小型再生能源發電第一期、風力發電第五期、太陽光電第二、四及五期、離岸風力發電加強電力網第一期、宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫等綠色投資計畫。

台電指出，本次公司債發行條件分為四種，分別有5年期、7年期、10年期及15年期，利率落在0.53%至0.73%之間。

(工商 )