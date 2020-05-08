新冠疫情肆虐全球，日本也深受其害。台灣日前支援了日本200萬枚口罩，供日本國民使用。當地Twitter的熱搜關鍵字充滿了中文的應援標語 「日本加油」、SNS 上也充滿了感謝台灣的發文。

專為女性傳遞日本最新情報網媒「MISOSTYLE 味增瘋時尚」邀請Niki、藤井SACHI等知名本藝人拍攝《台灣捐贈日本 200 萬片口罩 日本藝人影片致謝「謝謝台灣」》影片，傳達感謝台灣之意，每人都為此學了「謝謝台灣」這句中文，表達對台灣熱心支援的感謝。

「MISOSTYLE 味增瘋時尚」也在官網表示「希望在日本的疫情能夠盡快平息，早日回到我們所習慣的生活，到時，再到日本旅遊吧～」。網站中特設貼心「疫情懶人包」，傳達日本當地實際現況，並分享各種日本政府的防疫對策及金援申請辦法，供在日台人參考。

■感謝台灣 movie URL

https://bit.ly/2SNIcdF

■『MISOSTYLE 味增瘋時尚』官方網站

https://misostyle.asia/

參與影片拍攝藝人SNS:

Niki:https://www.instagram.com/__niki22/ RikaRiko:https://www.instagram.com/rikariko_official/ (Rika):https://www.instagram.com/ichirika_62/ (Riko):https://www.instagram.com/riko_ichino/ 愛花:https://www.instagram.com/hi_erica_/ 花音:https://www.instagram.com/kanon_1228/ 菅野結以:https://www.instagram.com/yui_kanno/ 石川恋:https://www.instagram.com/ren_ishikawa/ 田中里奈:https://www.instagram.com/tanakaofficial/藤井 SACHI:https://www.instagram.com/sachi_fujii_official/

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