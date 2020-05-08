2010年的梅姬颱風重創台灣，宜蘭縣蘇澳市區更遭遇「百年一遇」的水患，之後中央及地方著手規畫防洪建設，水利署第一河川局已在日前完成「蘇澳溪分洪道環境影響評估報告」，經宜蘭縣政府審查通過後，宜蘭縣長林姿妙8日宣布向中央啟動爭取「蘇澳溪分洪道」工程經費，希望能降低日後蘇澳地區的淹水風險。

宜蘭縣政府縣府水利資源處表示，2010年梅姬颱風侵台，因適逢大潮及東北季風共伴效應，宜蘭縣蘇澳市區降下超過200年頻率的驚人雨量，且24小時降雨量高達1077豪米，造成蘇澳鎮龍德里、蘇西里、蘇南里、蘇東里及南方澳地區嚴重淹水，其中淹水最深達3.3公尺。

歷經這場慘重的水患後，水利署及營建署針對蘇澳地區內、外水重新辦理治理規劃作業，規劃設置直徑10.2公尺、長度2333公尺的「蘇澳溪分洪道」，總工程經費初估40億元，而這也是截至目前繼員山子分洪之後，台灣唯二需要辦理環評的分洪工程。

水資處表示，蘇澳溪分洪道因屬環保署公告的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」規定，縣政府積極辦理「蘇澳溪分洪道環境影響評估報告」審查作業，在4月下旬獲環評審查通過；縣長林姿妙8日前往蘇澳溪分洪道進水口處視察，當場宣布啟動爭取「蘇澳溪分洪道」工程經費，期望藉由設置蘇澳溪分洪道，保障蘇澳地區民眾的生命財產安全，免受淹水之苦。

(中時 )