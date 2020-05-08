賴弘國和鍾欣潼（阿嬌）今(8)日驚傳離婚，女方經紀公司英皇代回應雙方已簽分居協議，震驚海內外演藝圈。賴弘國稍早也在IG發文，一開頭就點出「我又單身了」，用近千字說出和阿嬌3年感情點滴，還謝謝她誠實告知內心感受，彼此才能各自走向不同未來；最後更喊話兩人還是好朋友，會等她下次來台北一起去喝湯。

賴弘國IG全文：

我又單身了，一切發生的很突然。 記得2月我到馬來西亞探妳的班我們一起運動，我要離開時妳還說想送我到機場，因為疫情我們不知道何時能再見。

將近三年的相處時光像一場美夢般美好，我們去了夏威夷跳傘，去了東京吃壽司，去京都吃懷石料理，去了荷蘭、比利時、馬爾地夫，去了英國錄了我第一次的真人秀，去了LA辦了婚前派對，去了墨西哥拍了我們冷的要死的水底婚紗照，去了澳洲陪妳工作。 記得第一次去成都看妳的演唱會，我開完（玩）笑的問原來妳麽紅，妳還驕傲的跟我說：妳才知道妳老婆多火。

記得武漢的演唱會下著大雪路面結冰，妳的妝髮師過不來，我們在後臺緊張的跳腳。記得西寧的演唱會，記得澳門的演唱會，我爸媽在臺下感動的哭了。聽了妳這麼多場LOL，我還是聽不膩，妳是一位如此優秀的演員、歌手、artist。我不只深愛著妳，也是妳的終（忠）實粉絲。 我們在香港辦了眾星雲集的盛大婚禮，是我這輩子想都沒想過的事，英皇集團全部人如此幫忙，我們得到了大家的祝福，對我一個小醫師來說，真的是想都不敢想。

妳對我是如此的好，送了我手錶，送我衣服，送到我叫妳不要再送了，妳還是忍不住要幫我買。為了我飛來飛去，常常來台灣陪我。記得我們一起追劇、一起玩switch、一起拼樂高，記得妳知道我出差辛苦，回來時總是把家打掃乾淨，笑著跟我說：老公我很棒吧，我當時有多感動。妳也時常鼓勵我，說我的技術這麼好，為什麼不自己出來做。想起越診所開幕時妳來幫忙剪綵，像個老闆娘ㄧ樣忙進忙出，歷歷在目，這輩子都報不了這個恩情。

回想2018時，LA的婚前派隊後妳突然變的冷淡，我問妳為什麼，妳跟我說妳後悔了，妳沒有很愛我，覺得自己不適合婚姻，我們討論了許久，還是決定再一起努力。今年3月，妳打來跟我說：對不起，以為婚後會慢慢愛上我，但真的沒辦法，想要分開時，我還以為妳在開完笑。 直到收到妳寄來簽了字的分居協議，我從難過到憤怒到失落到接受現實，我想人生就是如此，雖然到現在我還走不出來，但謝謝妳誠實的告訴我妳的感受，讓我們可以走向不同的未來。

好久沒聯絡了，但妳想必也跟我ㄧ樣難過吧！想到妳獨自在家跟QQ，還有嬌媽、妹妹、表姊、豪仔的失望，心裡還是不捨。 我想以後我跟嬌還會是朋友，她是我遇過最善良、最單純、最勇敢、最美麗的女人，只是她不愛我了。 謝謝妳曾經給我的一切，如果重來一次，我還是會跟妳求婚，和妳結婚。 下次來台北我們再一起去喝運頓梗湯吧！（以後關於婚姻的問題，不再做任何回應）

(中時電子報)