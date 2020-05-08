包括衛福部政風處長在內的5位法務部新任政風高階主管聯合宣誓典禮，在防優先的考量下，8日在廉政署低調舉行，法務部長蔡清祥勉勵新任政風主管應「以身作則、勤於溝通、瞭解政策」，以預防工作為先，增強廉政成效，共同協力打造廉能治理的優質環境。

新任5位政風高階主管分別是衛福部政風處長林煥淳、考選部政風室主任蔡萬隔、銓敘部政風室主任賈鵬鴻、屏東縣政風處長陳建利及連江縣政風處長陳書樂等。

蔡清祥除肯定新任政風主管學驗均豐、積極任事、歷練豐富，對於廉政工作具高度熱忱及使命感，也深切勉勵新任政風主管應「以身作則、勤於溝通、瞭解政策」，不論中央或地方機關都應以預防工作為先，積極推動安全維護與機密維護業務，並重視團隊合作。

蔡清祥特別強調，台灣在2019 年全球清廉印象指數排名第 28 名，是廉政署自2011年成立以來最佳成績，他期許在各政風主管帶領下，從興利角度為機關加分，展現廉政價值優勢，增強廉政成效，共同協力打造廉能治理的優質環境，提升台灣國際清廉排名。

(中時 )