關渡平原出現打卡新亮點！北市七星農田水利研究發展基金會合作，今年首次在北投區中央北路二段257巷打造小型亮點地景藝術「關渡平原稻田彩繪」，運用白、黃、紫、綠水稻編織成可愛活潑的農夫、稻穗及象徵溼地生態的候鳥，5月10日至6月10日為最佳觀賞期間，邀民眾把握時間捕捉美麗稻田景色。

產發局指出，關渡平原擁有數百公頃水稻田，種植歷史超過百年，不但保有傳統水稻文化，更具有豐富的水稻生態景色，今年七星農田水利研究發展基金會首次打造小型亮點藝術「關渡平原稻田彩繪」，希望透過美麗稻田彩繪進而提升民眾對台灣農業、生態環境的關懷。

七星農田水利研究發展基金會董事長周師文表示，為了讓農友更加有效運用農地，基金會不斷努力改善農作生活環境、推廣休閒農業，希望透過關渡平原稻田彩繪，推廣生產、生活、生態三生共榮的永續農業模式，讓民眾放慢腳步細細品味台北水稻田之美。

產發局表示，關渡平原稻田彩繪3月底插秧，預計5月10日至6月10日為最佳觀賞期間，如果民眾想捕捉稻田襯托落日美景，則可以在傍晚時分前往拍攝，也提醒民眾遵守政府防疫規範，戶外與他人保持1公尺社交距離。

(中時 )