首波55箱紓困申請今下午送往衛福部。（許哲瑗攝）

經過2天半受理，新北市共收9301件。（許哲瑗攝）

侯友宜盼下週即可開始發放。（許哲瑗攝）

中央急難紓困金受理第3天，新北市截至今（8日）中午止，共9301件初審通過，統整為55箱資料，下午由專人送往衛福部審核；新北市長侯友宜前往社會局視察並表示，紓困金已撥至29個區公所，只要衛福部審核通過，第一線即可開始發放，「希望下禮拜就能發放給需要的人。」

侯友宜今下午2時前往位在市府2樓的社會救助科，了解收件儘速以及初審狀況，不少同仁嘆，「連續多天加班到凌晨，大家都累癱！」、「新店公所全部同仁支援紓困申請，其他工作全停擺」；侯友宜也允諾加班費核實給付。

侯友宜說，配合中央最新指示「地方收件、中央審核、基層免責」，區公所只要確認申請者備齊資料，統整後由中央審核是否通過，加快速度與程序，希望下禮拜就能儘速發放，「為了弱勢民眾權益，同仁應全力以赴，大家辛苦了！」

社會救助科長石玉麗補充，初審資料包括身分證或戶口名簿影本、存摺影本、認定表、切結書、其他工作舉證，地方收件、中央審核，成功收件比例約3分之1，盼能漸入佳境。

新北市副秘書長朱惕之指出，中央掌握所有財稅資料，包括農漁民紓困案，農委會都能快速作業撥入帳戶；工會的勞工也能透過勞動部和工會快速獲得紓困金，而各區公所在第一線作業，因缺乏這些跨部會的資料，無法比對勾稽，加上全國都在同步使用衛福部弱勢E關懷網，因此電腦緩慢容易當機，造成諸多問題。

經過2天半受理，新北市共收9301件，今下午分裝55箱送往衛福部審核，未來將逐日造冊統計呈送中央審核。

(中時 )