蔡英文總統今天宣布邀請蘇揆續任閣揆，蘇揆今在臉書表示，他深感任重道遠。據了解，蘇揆將在本周末思考新閣佈局，一旦思考完成就會展開徵詢。

蘇揆表示，一年多來，大家一起守下非洲豬瘟、阻擋武漢肺炎，也盡力福國利民，終於得到人民的肯定。如今全世界多少人趕回台灣，羨慕台灣，覺得台灣是最安全的地方，讓台灣人覺得好驕傲，多少代台灣人拚著就是要讓台灣在世界被看見，而這也是他一生奮鬥的宗旨和目標。

他說，有這個機會繼續率領行政團隊，讓台灣成為更安全、更進步、更繁榮的國家，是他的榮幸。扛下蔡總統交付的責任，他只有一句話，「一本初衷、全力以赴」，

另外，蘇揆表示，周休二日剛好的母親節，希望媒體朋友可以安心過母親節，陪陪家人跟媽媽，所以周休二日不會有相關約詢，媒體可以安心過節。

至於蔡總統提及「未來4年」的概念，顯示要長期倚重蘇揆。幕僚表示，蘇揆表達感謝總統提及未來4年，但蘇揆清楚閣揆沒有任期保障，職位要靠總統信任人民支持，做的好才做的下去，蘇揆也提醒自己要符合人民期待。

政院幕僚也說，內閣總辭日期已確定，將由行政院發言人Kolas Yotaka對外宣布，蘇揆將在周休二日思考人事問題，思考完就會展開徵詢。

(中時 )