家登精密(3680)因家登母公司的光罩、晶圓載具產品及子公司家登自動化的機台設備產品營收增加，2020年4月合併營收2.42億元，月增22%，年成長達92%，在此三項業績同步加溫下，公司對第二季展望樂觀，全年業績也將再挑戰去年的新高紀錄。

家登4月營收創今年以來新高，1~4月合併營收6.97億元，年增率約為30.4%，其中，半導體本業累積營收年增83%，汽車相關等其他類別業務前4月業績則年減26%。

家登不畏全球疫情，4月繳出亮眼成績單，歸功於近年成功切入先進製程供應鏈，且整合旗下半導體一條龍供應鏈效益逐步彰顯，半導體本業營運比重快速提升，亦有利於整體營運表現。

台灣對於新冠病毒疫情有效防堵，家登營運表現可望回到今年預期的成長軌道，伴隨台積電等全球半導體廠資本支出不減，光罩載具類產品強力拉貨，5月起訂單能見度大幅提高，整體營運比預期更佳。中國大陸市場方面，大陸復工進度良好，預定12吋及8吋新建廠恢復建廠，客戶5月起出貨力道加強，加上部分新廠已進入第一階段試量產，將帶動家登產品的認證速度及出貨表現。

此外，家登子公司，家登自動化今年設備訂單滿載，產能供不應求，為配合客戶，將自第二季起陸續完成裝機、交機，挹注營收動能。在上述三項業務三箭齊發下，家登第二季獲利可望優於第一季。

家登表示，樹谷廠擴廠計畫已推進到最後階段，能隨時應對即將來臨的景氣復甦；第二季原有客戶以及新增客戶的訂單需求能見度提升，家登也有信心今年的總體營運再挑戰高峰。

(時報資訊)