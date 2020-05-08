日盛投信上選基金經理人張亞瑋今（8）日表示，隨著各國新冠疫情漸有緩解跡象，經濟逐步解封並試圖回歸正常，對於產業前景及公司業績展望都將有正面的助益，惟考量美中貿易、疫情發展等變數未消，現階段整體環境的不確定仍大，基期低的個股陸續反彈，部分個股創新高或站上季線，盤面上仍為等待疫情好轉前的個股輪漲態勢，兼具題材性及基本面的族群，仍有發揮空間，台股短期區間震盪的可能性偏高。

張亞瑋表示，美國擬於5月中下旬重啟經濟，全球央行持續寬鬆，激勵國際熱錢回流新興市場，4月摩台拉高結算，帶動台股順利站上季線與10,900點，但時序進入5月，除4月營收將陸續公告外，以及5月中前後MSCI半年度的權重調整結果也將公布，都有可能會影響市場的操作氛圍，部分漲多個股可能遭資金調節拉回，是後續需要留意之處。

張亞瑋分析指出，受新冠肺炎疫情影響，推升在家工作需求，同步帶動遠端會議、NB、PC、伺服器需求暢旺，整體而言，台股企業第二季獲利業績不差。就疫情觀察，歐美國家疫情略有趨緩，但新興市場疫情仍在蔓延，先進國家計劃在5月解禁或解除封城仍有高度不確定性。疫情若於6月仍未受控制，可能進一步影響下半年電子消費旺季；產業觀察以下半年需求仍佳的5G光纖、伺服器、AI、HPC等類股為主。

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