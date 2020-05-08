外貿協會今(109)年邁入50年，今(8)日由貿協董事長黃志芳帶領貿協同仁以「貿協五十 臺灣飛馳 公益植樹」為題，與林務局羅東林管處，於新北市汐止區姜子寮林地，同心協力一齊種下逾500株臺灣原生樹苗。外貿協會董事長黃志芳表示，透過植樹活動實現「永續發展」精神，帶給臺灣下一代更乾淨美好的家園，種下臺灣的希望，種下臺灣的未來，種下貿協未來的50年。

外貿協會董事長黃志芳說，貿協1970年創立時，載負著全國人民、政府以及民間企業的希望，帶領臺灣業者於國際間開疆闢土，伴隨及見證臺灣的經濟起飛及茁壯，走過半世紀，如今的貿協已是一顆枝葉繁茂的大樹。

今年貿協定位「貿協五十 臺灣飛馳」，面對下一個50年，貿協將發揚植樹的永續發展精神，讓貿協協助臺灣業者的行動和養分，擴散到世界各地，帶動臺灣經貿發展腳步持續飛馳。

今年新冠肺炎疫情影響經貿局勢，貿協迎接50周年的此刻，面對充滿挑戰與不確定的未來，首先必須加強企業永續的憂患意識，才能在這個變革的時代持續發展前行。貿協未來需要發揮創意、勇於嘗試、勇於冒險，以更符合數位時代的組織與企業文化因應未來的挑戰。

因應經貿不確定情勢，貿協必須加速企業轉型及數位化推動，未來將成立策略規劃小組，加速企業轉型，擔任臺灣企業界國外拓銷領航員，貿協表示，今日種下的樹苗，象徵貿協迎接50歲生日，也是下一個50年的開始，未來將加速數位轉型，迸發出更多的新芽，一起和廠商共同打拚、開創新局。

(時報資訊)