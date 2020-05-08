侯永都社福基金會捐贈菩提林教養院一輛全新貨車，8日於院內舉辦捐贈儀式，院方也回贈自種的農產。（台南市菩提林教養院提供／劉秀芬台南傳真）

繼去年5月捐贈台南市菩提林教養院看診就醫交通車後，侯永都社福基金會再捐贈該院一輛價值60萬元全新貨車，8日於院內舉辦捐贈儀式，教養院除了感謝基金會的善行，也回贈自產的新鮮農產。

侯永都社福基金會由侯博義、侯博裕、侯博明三兄弟以父親之名共同創建，30多年來持續關懷與協助弱勢團體及困苦民眾，用實際行動貫徹取之社會，用之社會的理念。

基金會創辦人暨南紡集團總裁侯博明曾表示，他原本不知道台南柳營偏鄉有一間菩提林教養院在為身障者服務，而且各方便都需要社會大眾的捐助，在台南市政府牽線下，去年他先捐贈一輛交通車。

侯博明後續得知教養院貨車車齡已超過20年，車況不佳，多次在路上拋錨，立刻同意贈送一輛全新貨車，讓教養院得以順利運送愛心物資、銷售院民自產的農產品，該貨車也是基金會捐贈的第22輛車。

菩提林教養院位於台南市柳營區，主要服務對象為178位中度以上的心智障礙者，透過農牧活動、自產自銷當季蔬菜與雞蛋，讓服務對象培養一技之長，提供就業和社會連結的機會。

教養院董事長蕭斌表示，十分感謝侯永都基金會對菩提林的鼓勵和支持，讓教養院能順利運送外界的愛心物資外，也使院內院民自產的農產品銷售能夠持續運作，讓服務對象有發光發熱的機會。

(中時 )