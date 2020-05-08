嘉義市長黃敏惠（左二）與教育處長林立生（左）祈願國中會考考生金榜題名。（廖素慧攝）

嘉義市民生國中學生互相加油打氣。（廖素慧攝）

國中教育會考將於16、17日兩天舉行，進入倒數計時，嘉義市民生國中8日舉辦「燈豐兆吉」祈福活動，市長黃敏惠為考生祈福，並強調考場高規格防疫，所有試場全面加強清潔及消毒，守護學子健康。

民生國中校長陳明君、家長會長游德和與師生共同打造祈福牆，以「燈豐兆吉」為主題，有24盞象徵「夢想」的天燈，以及各班學生手作小天燈組成，作為祈福物，為國三考生加油，也為台灣祈福，校園洋溢喜氣，氣氛溫馨。

黃敏惠化身為「學霸市長」，與童軍團組成「學霸加油團」，通過學生「超級比一比」的考驗，揭開祈福牆，帶領學生祈福寫祝福詞，贈送學生文昌筆，祝福考生金榜題名，美夢成真。

黃敏惠說，面對新冠肺炎病毒，防疫一刻都不能鬆懈的，國中教育會考採取高規格防疫措施，以維護考生權益、維持考試公平、保護考生及試務人員健康為原則。

教育處長林立生說，各考場試務人員及考生全面戴口罩，管制考場進出動線，除有特殊需求外不開放家長陪考，進入考場均需量測體溫，各試場開冷氣，前後門及每扇窗打開約10公分以保持通風，試場及休息區加強消毒，各考場增設2名護理師、4間備用試場。

國中會考嘉義考區設在嘉義女中、嘉義高中、嘉義高工、民雄農工及東石高中等5校，今年共有6905名考生報名。

(中時 )