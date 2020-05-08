洋溢戰地風情的老街，也是縣府振興觀光的規畫重點。（李金生攝）

新冠肺炎疫情重創金門觀光，各地景點人數銳減。（李金生攝）

金門縣府評估各地景點可望於6月重新開放，已規畫2階段的觀光振興措施。（李金生攝）

新冠肺炎疫情逐漸退燒，金門觀光旅遊曙光乍現，縣府觀光處評估各地景點可望於6月重新開放，已研擬規畫2階段的振興措施，包括結合金馬澎3離島「跳島旅遊」和最迷彩的「戰地一條街」熱點在內，期待再迎來遊客滿街跑的好光景。

縣府觀光處規畫的振興計畫，第1階段是5至7月的防疫階段，包括旅遊踩線、移地訓練、產業健檢、旅遊推介、景點開放、以訓代賑；第2階段則是7至12月「復甦階段」，有獎勵包機、跳島旅遊、旅遊補助、品牌旅遊、創新遊程、旅遊平台。

丁健剛處長說明，其中金馬澎3離島的「跳島旅遊」是全新行銷概念，希望吸引年輕族群到金門旅遊；品牌旅遊計畫則將邀請國際知名品牌，結合〈金沙風獅爺文化季〉打造街景熱點。

另暑假也將舉辦「親子嘉年華」、「海洋藝術季」，以時下最受歡迎的體驗式旅遊和無敵海景，以及蜿蜒百餘公里的海岸線，吸引遊客登島觀光。同時去年大放異彩的老兵召集令活動，也將從9月的「戰地一條街」開始熱身，迎接昔日戰士帶著眷屬重返英雄島。

該處今天邀集觀光旅遊相關業者、公會代表研議振興大計，強調防疫期間已做好各項規畫，但包括國際合作的知名品牌和執行細節，暫時列為「X檔案」機密內容，只待疫情告一段落，就展開一波接一波的強力行銷。

(中時 )