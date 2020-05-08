香格里拉台北、台南遠東國際大飯店於5月11日起至5月24日限時14天推出北南聯合線上閃購優惠促銷活動，從台北到台南，從住宿到餐飲，標榜祭出史上最超值優惠14折起，比以往旅展更殺。

香格里拉遠東國際大飯店「香」約南北逍遙遊-台北、台南雙城聯合住宿券，可任選香格里拉台北或台南遠東國際大飯店雙人住宿，兩晚超低優惠只要6,888元，約原價48,974元14折，平均每晚每人兩千元有找，直接免費升等至尊榮客房，再享豪華閣行政樓層的貴賓禮遇，包含在貴賓廊享用豐盛早餐、全天候輕食飲品、晚間雞尾酒及小點，還可自在使用飯店戶外景觀泳池等休閒娛樂設施。

美食饕客們非買不可的激安商品大推香格里拉台北遠東的「上海醉月樓《雙人平日週一至週五龍蝦套餐》，每張2,980元，約原價5,960元5折，內容含巴西蘑菇土雞湯、醬爆鮮龍蝦、蒜蓉蒸扇貝及蟹粉小籠包等經典美味讓您吃好吃飽超滿足。肉食主義者不能錯過的是「香宮《四人平假日烤鴨龍蝦餐》，每張4,365元、現享71折優惠)，在富麗堂皇如宮廷的氛圍中，品嚐著名果木烤鴨與波士頓活龍蝦等令人垂涎三尺、風格獨具的粵式料理，一次呈現海上陸上雙享受。

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