外傳美國化工品生產商Albemarle於7日晚間表示，有意收購中國鋰巨頭天齊鋰業持有的澳洲Greenbushes鋰礦股權。受此消息激勵，A股上市的天齊鋰業8日午後放量漲停。Greenbushes鋰礦為全球最大的鋰礦，天齊鋰業擁有該鋰礦51％的股權，Albemarle已持有其餘股權。

天齊鋰業股價8日收報人民幣18.76元，漲停，自2020年累計大跌38.87％。

路透報導，Albemarle的執行長Kent Masters透露，對天齊鋰業所持有的Greenbushes鋰礦的全部或部分控股權很感興趣，並有意進行收購。

早在4月中旬，就曾傳出天齊鋰業正打算出售鋰礦生產商Talison Lithium的51％股權，用以償還在全球性擴張過程中所累積的債務。外傳潛在買方包括Rio Tinto、West Farmers。

(工商 )