資深藝人廖峻1年半前突然中風，經過積極復健、家人鼓勵，目前不但甩掉拐杖，更以7位數酬勞接下保健食品、房地產等代言，動作俐落、風趣幽默、渾然天成的演出，讓廠商大讚：「峻爸勇！峻爸一級棒！」

廖峻和兒子廖錦德日前首度同台，接拍心血管保健產品廣告，從早上九點拍到下午五點，從14樓棚內一路拍到頂樓的空中花園，和兒子諸多的對手畫面，不但丟本演出，還自己添加效果，妙語如珠，再度展現峻爸的過人幽默，笑聲爆棚。

「我現在每天戴著口罩到處趴趴走，找朋友還能一邊泡茶邊滑手機，拍戲、廣告、直播、開會，no problem, 而且，代言一直來找，厚，灰熊的忙！」進來疫情嚴重，他運氣卻逆勢上揚，光是最近一個月，就接了兩支廣告，都是七位數，羨煞不少圈內人。

這次心血管的保健產品請廖峻現身說法，兒子廖錦德一同入境，講到父親突然中風倒下的過程，語帶哽咽與不捨，父子情深溢於言表。廖峻說，生了一場病才知道健康的可貴，領悟到平常保養的重要性，就像這次新冠肺炎疫情突然爆發，很多人一時陷入困境，但是他始終都是樂觀面對一切考驗，正向思考，健康也好、運勢也一樣，只要勇於面對，充滿信心，一定能夠否極泰來。

資深藝人廖峻中風後復出拍廣告。（粘嫦鈺工作室提供）

廖峻和兒子廖錦德日前首度同台，接拍心血管保健產品廣告。（粘嫦鈺工作室提供）

(中時 )