資深藝人廖峻1年半前突然中風，經過積極復健、家人鼓勵，目前不但甩掉拐杖，更以7位數酬勞接下保健食品、房地產等代言，動作俐落、風趣幽默、渾然天成的演出，讓廠商大讚：「峻爸勇！峻爸一級棒！」
廖峻和兒子廖錦德日前首度同台，接拍心血管保健產品廣告，從早上九點拍到下午五點，從14樓棚內一路拍到頂樓的空中花園，和兒子諸多的對手畫面，不但丟本演出，還自己添加效果，妙語如珠，再度展現峻爸的過人幽默，笑聲爆棚。
「我現在每天戴著口罩到處趴趴走，找朋友還能一邊泡茶邊滑手機，拍戲、廣告、直播、開會，no problem, 而且，代言一直來找，厚，灰熊的忙！」進來疫情嚴重，他運氣卻逆勢上揚，光是最近一個月，就接了兩支廣告，都是七位數，羨煞不少圈內人。
這次心血管的保健產品請廖峻現身說法，兒子廖錦德一同入境，講到父親突然中風倒下的過程，語帶哽咽與不捨，父子情深溢於言表。廖峻說，生了一場病才知道健康的可貴，領悟到平常保養的重要性，就像這次新冠肺炎疫情突然爆發，很多人一時陷入困境，但是他始終都是樂觀面對一切考驗，正向思考，健康也好、運勢也一樣，只要勇於面對，充滿信心，一定能夠否極泰來。
(中時 )
#廖峻
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。