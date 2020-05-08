公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於6月6日播出，先前曝光瘋狂爆笑的前導預告，有一幕楊銘威全裸畫面更引起熱烈討論，對此楊銘威搞笑表示：「沒想到我會成為這部戲露最多的人，千萬不能給Mia看！」

楊銘威在劇中飾演鍾欣凌的3兒子蘇秉仁，常常做著導演夢卻始終無法出頭天；沈迷速食愛情帶來的快感，一夜情對他來說是家常便飯；個性軟爛的他，也跟著哥哥們一起想方設法從媽媽手裡討錢，楊銘威透露，這次拍攝後讓他對親子關係「超有感」。

「因為我的媽媽不在了，所以我們的家庭沒有面臨到婆媳的問題，但我有跟老婆說這部戲的劇本一個字都不能漏掉」，楊銘威認為這部戲可以看出對彼此、對孩子的愛如何收放自如，但又不能溺愛小孩，可看得到原生家庭的重要性，「陪伴」、「傾聽」、「及時說愛」才是最重要的。他也搞笑表示：「但我是不會讓Mia看這部戲的，畢竟她才4歲，我在裡面還一直露、一直搞怪，萬一沒有爸爸的威嚴怎麼辦？」

楊銘威不是第一次演喜劇，但看到劇本時就很想嘗試這個角色，「這部戲對我來說最困難的除了說台語外，就是Darren、王少偉兩人一看到我就笑場，我怎麼演得下去？」也提到劇中角色間都有說不出的彆扭，但他認為現實生活中，有家庭就是這樣的角度、觀點，「喜劇本身就是悲劇，只是你可以用很輕鬆的方式去看這些日常生活會有的故事。」他也想對戲裡自己飾演的角色「秉仁」說：『不要凡事都視為理所當然，無限地對媽媽提出要求，該對自己負責了吧？』」

楊銘威的媽媽已離開人世，他表示目前家中沒有面臨婆媳問題，但他有跟老婆方志友說《我的婆婆》劇本一個字都不能漏掉。（公視提供）

楊銘威新戲演鍾欣凌兒，典型媽寶加渣男讓他大呼：該對自己負責了吧。（公視提供）

楊銘威接演《我的婆婆》對親子關係「超有感」，透露家庭和睦3點最重要。（公視提供）

楊銘威表示《我的婆婆》這家人其實就像一盤散沙，如果放在偶像劇或電視劇裡面，我們這些兒女角色都會變成超級大反派。（公視提供）

(中時 )