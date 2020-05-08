台中空軍清泉基地8日下午發生IDF(經國號)戰機爆胎意外，所幸未釀傷亡。台中航空站指出，機場當時立刻關閉，1個小時後，已於下午4時許已開放。

據了解，IDF(經國號) 下午執行例行訓練任務，於3時15分左右降落清泉崗基地時，突然發生煞爆意外，造成機輪爆胎，現場冒出白煙，消防車也前往待命，幸好飛官處置得宜，人機均安。

台中航空站表示，機場在關閉1小時後，已於4時許開放客機起降。

(中時 )