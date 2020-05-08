IDF爆胎 台中航空站關閉1小時已開放 17:272020/05/08 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中空軍清泉基地下午發生IDF戰機爆胎意外，機場當時立刻關閉，下午4時許已開放。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中空軍清泉基地8日下午發生IDF(經國號)戰機爆胎意外，所幸未釀傷亡。台中航空站指出，機場當時立刻關閉，1個小時後，已於下午4時許已開放。 據了解，IDF(經國號) 下午執行例行訓練任務，於3時15分左右降落清泉崗基地時，突然發生煞爆意外，造成機輪爆胎，現場冒出白煙，消防車也前往待命，幸好飛官處置得宜，人機均安。 台中航空站表示，機場在關閉1小時後，已於4時許開放客機起降。 (中時 ) #IDF #經國號 #戰機 #爆胎 #航空站 #意外 #機場 也許您會感興趣 推薦閱讀 和泰產險籲勞工 應適時調整保險 04:102020/05/04 投資理財 陳淑華關心疫情影響機場及周邊 市府：將選擇合適時間召開 19:042020/05/05 生活 鳥太聰明「看到巡邏車來就會跑」！桃機鳥擊防制保障飛安 21:342020/05/05 生活 日本防衛省草擬UFO應對準則 21:412020/05/05 軍事 桃機回饋大園 贈292組機場座椅 01:062020/05/06 台中彰投 首架F／A-18E戰機 加入藍天使小組 23:392020/05/06 軍事 美空軍亮劍 駝鹿漫步秀戰機 04:102020/05/07 焦點新聞 對殲20沒信心？陸可能再買俄蘇35 13:472020/05/08 軍事 楊典忠批台中國際機場發展計畫也要20年？中市府：滿足產業用地需求 16:022020/05/08 政治 獨》清泉崗基地IDF戰機落地爆胎 人機均安 16:172020/05/08 社會 生活熱門新聞 寶成無薪假6月1日定案了 彰化廠影響2600員工 - 生活 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 颱風這麼快就來了？論壇曝生成機率 - 生活 台大校長又兼職了？管中閔臉書自爆網笑翻 - 生活 為何好市多衛生紙這麼夯 網揭2大優點：他牌沒得比 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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