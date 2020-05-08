◎離婚消息曝光 阿嬌：簽了分居協議

「醫界王陽明」賴弘國2018年與香港Twins成員鍾欣潼（阿嬌）結婚，今卻爆出兩人已在今年3月1日離婚，結束僅14個月的短命婚姻，稍早致電賴弘國手機關機，傳訊息皆是已讀不回，阿嬌則有經紀公司英皇代回應：「承應雙方已經簽了分居協議，希望能夠給雙方一個冷靜期。兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事，只想講我們還是很專重對方的，其他都不再多說，以後關於婚姻的問題，也不會再回應，謝謝各位的關心。」

◎罷免投票日沒放假？高市選會澄清

高雄市長罷免投票6月6日即將舉行，高雄市鳳山區市議員黃捷踢爆、有市民詢問高市選委會投票當日是否算放假，竟得到「不算在給假範疇」回答。黃捷痛批高市選委會「說謊、無恥」，呼籲別干擾罷免投票。

◎1968App熱點更新 全台留146處

政府利用交通部高速公路局的「1968」App顯示全台各景點人潮資訊，但被部分縣市批評是標籤化，民眾看到資訊反而不敢來，交通部政務次長王國材指出，經中央與各縣市討論後，188處熱區、215個熱點刪減為146處熱區、180個熱點，今日下午2時30分上線。

◎寶成無薪假定案 影響彰化廠2600人

全球製鞋龍頭寶成集團拍板6月1日起放無薪假，彰化廠有2600名員工衝擊大，員工為了薪資短少、開銷吃緊煩惱，寶成董事長詹陸銘5月7日拜會縣長王惠美，說明承受龐大壓力，為了避免發生裁員的情況，不得已才會放無薪假，副總級以上高階主管，除了減薪10至30％，也會和一般員工一樣放6天的無薪事假，承諾盡力照顧所有員工。

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